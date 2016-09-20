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Эксперт: более 90% продукта под брендом "Краснодарский чай" является подделкой

Экономика и бизнес
20 сентября, 23:59 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
Как правило, недобросовестные производители используют низкие сорта чайного листа из Азии, нередко с посторонними элементами
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СОЧИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более 90% чая, продающегося с названием "Краснодарский" на упаковке, является подделкой. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС президент Ассоциации производителей краснодарского чая, председатель совета директоров компании "Мацестинский чай" Константин Туршу.

"По оценкам экспертов, более 90% чая под брендом "Краснодарский" является фальсификатом. Как правило, недобросовестные производители используют низкие сорта чайного листа из Азии, нередко с посторонними элементами", - рассказал Туршу. По его словам, опытные ценители чая могут "на запах и вкус сразу определить страну происхождения чайного листа".

По данным Ассоциации производителей краснодарского чая, на российском рынке работает порядка 15 компаний, которые незаконно маркируют упаковку словами "Выращен в Краснодарском крае". "В прошлом году чаеводы Сочи собрали немногим больше 300 тонн чая, сами же его переработали и продают в оригинальной упаковке. Для борьбы с фальсификатом нам пришлось даже разработать собственный сертификат, который имеют только сочинские фабрики, пакующие свой чай", - отметил представитель ассоциации.

Краснодарский чай в законе

В этом году Законодательное собрание Краснодарского края приняло краевой закон "О развитии чаеводства". В нем впервые вводится понятие "Краснодарский чай", наносить это название на упаковку имеют право только те производители, которые используют исключительно выращенный в регионе чайный лист. "Статья 8 краевого закона позволяет на законных основаниях изымать из продажи поддельный чай. Совместно с Торгово-Промышленной палатой Сочи и соответствующим комитетом прокуратуры сейчас разрабатывается механизм изъятия", - отметил собеседник агентства.

Сезон сбора самого северного в мире чая длится с мая до конца сентября. В октябре чаеводы намерены впервые за последние десятилетия провести масштабную инвентаризацию чайных плантаций. Первая промышленная плантация чая, с которой до сих пор собирают урожай, появилась на Черноморском побережье более 100 лет назад. Выращиванием и переработкой чая в Сочи в настоящее время занимаются шесть хозяйств.

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