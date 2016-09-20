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"Квадра" передала в залог Газпромбанку и Сбербанку имущество на сумму более 20 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:25 UTC+3
Имущество передается в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Квадра", входящая в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, передала в залог Газпромбанку и Сбербанку имущество на сумму более 20 млрд руб. Соответствующая сделка была одобрена решениями совета директоров "Квадры", говорится в сообщении компании.

Имущество передается в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между "Квадрой" и банками. Размер обязательств составляет не более 20,575 млрд руб.

Срок сделки - до полного исполнения "Квадрой" обязательств по кредиту, предоставленному на 11 лет.

Как сообщалось, в 2013 году Газпромбанк и Сбербанк открыли "Квадре" синдицированную кредитную линию на 10 млрд руб. сроком на 11 лет, ставка - 10,8% годовых.

В июне 2016 года акционеры "Квадры" также одобрили привлечение кредитной линии Сбербанка и Газпромбанка на 7,5 млрд руб. на строительство объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). При этом сообщалось, что на завершение строительства этих объектов энергокомпания планирует потратить 9,9 млрд руб. до 2018 года.

"Квадра" является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний, созданных в процессе реформирования РАО "ЕЭС России". Производственные активы "Квадра" в настоящее время расположены в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

Основной пакет голосующих акций "Квадры" принадлежит группе "Онэксим" Михаила Прохорова.

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