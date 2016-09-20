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Корпорация МСП запустит мобильное приложение для бизнеса в середине 2017 г.

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:37 дата обновления: 20 сентября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Приложение будет аналогом бизнес-навигатора, который был запущен 9 сентября 2016 года и призван упросить процесс открытия нового бизнеса
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует запустить мобильное приложение в рамках развития проекта бизнес-навигатора к середине 2017 года. Об этом ТАСС сообщила советник руководителя корпорации Светлана Кузнецова.

"В 2017 году мы планируем запустить мобильное приложение для предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса. Приложение будет аналогом бизнес-навигатора. Думаем, что данный шаг поспособствует росту интереса и к бизнес-навигатору, и к открытию собственного бизнеса", - отметила она.

Как сообщил Александр Браверман, в период с 9 по 16 сентября, в информационной системе "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" зарегистрировали около 920 человек.

"Каждый день на портал заходят порядка 715 человек, ежедневно регистрируются 45 пользователей", - сказал он.

Информационная система "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущена 9 сентября 2016 года и призвана упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости.

По словам Бравермана, система помогает найти, где востребован тот или иной вид бизнеса, показана емкость рынка в деньгах и в натуральном выражении. Например, если человек решил открыть продуктовый магазин, то уже при выборе локации на сайте может понять востребованность продуктового магазина у жителей района.

Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и тд.

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