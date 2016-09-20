Росатом готов заменить "Газпрому" импортные поставки насосного оборудования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома", говорится в сообщении департамента коммуникаций Росатома.

Обсуждается возможность поставки герметичных насосов, которые компания на данный момент закупает в Германии, Японии и Молдавии.

"ОКБМ Африкантов" готов выпустить специальную линейку герметичных насосов, которые по своим характеристикам не будут уступать импортным аналогам, а по показателям надежности будут превосходить зарубежные насосы", - отмечается в сообщении госкорпорации.

По словам заместителя главного конструктора центробежных машин и арматуры ОКБМ Ильи Коробова, результатом аудиторской проверки стало положительное заключение о производственных системах "ОКБМ Африкантов" и ожидание включения предприятия в реестр поставщиков герметичных насосов для ПАО "Газпром".

"Представители "Газпрома" были удовлетворены тем фактом, что изготовление всего насосного оборудования может быть на 100% локализовано внутри ОКБМ", - отметил Коробов.

Заказчиками продукции АО "ОКБМ Африкантов" (г. Нижний Новгород) являются предприятия госкорпорации "Росатом", атомного машиностроения, судостроительной промышленности, министерство обороны РФ.