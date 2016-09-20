ВТБ 24 осенью 2016 г. выдаст более 100 тыс. карт "Мир" призывникам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ 24 осенью текущего года выдаст призывникам более 100 тыс. карт отечественной платежной системы "Мир". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов.

"Призывники, которые будут осенью призываться, полностью получат карты "Мир". Это более 100 тыс. человек", - сказал он.

Задорнов отметил, что до конца 2016 года ВТБ 24 планирует выпустить около 300 тыс. платежных карт "Мир", а в 2017 году объем будет "существенно" увеличен.

Национальная система платежных карт была создана в июле 2014 года, после того, как у ряда российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными системами Visa и MasterCard.