Глава ВТБ 24: рост ВВП России в 2017 году может составить до 2%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2017 году может достигнуть 2%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"Центральный банк в прошлую пятницу оценил их (перспективы восстановления российской экономики) в пределах 1% роста в следующем году. Может быть, мы больше оптимисты как раз в силу поведения наших клиентов, но, мне кажется, что в следующем году все-таки будет рост более высокий, где-то 1,5-2% ВВП", - сказал он, подчеркнув, что "многое определяют цены на сырье".

Ранее в докладе по денежно-кредитной политике ЦБ РФ прогнозировал, что положительный квартальный прирост ВВП ожидается уже во втором полугодии 2016 года. Однако в 2017 году темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%.

При этом в рисковом сценарии, при заложенной цене на нефть в $25 за баррель, ВВП России может снизиться на 1-1,5% в 2017 году.