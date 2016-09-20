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Аксенов: завышения цен на песок для строительства моста через Керченский пролив нет

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
16 сентября президент РФ поручил главе Крыма проверить информацию, что крымские компании, добывающие песок, пытаются завысить цену на сырье для подрядчиков Керченского моста и трассы "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Проверки, проведенные по поручению президента РФ, не выявили фактов завышения цен на песок для строительства Крымского моста через Керченский пролив и федеральной трассы "Таврида", сообщил на своей странице в Facebook во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Инфографика Проект моста в Крым Проект моста в Крым

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года. Строительные работы планируется завершить в декабре 2018 года. А ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Источник: Росавтодор

16 сентября в ходе заседания президиума Госсовета РФ, которое провел в Керчи президент РФ, посвященного развитию транспортной сети, Владимир Путин поручил Аксенову проверить информацию, что крымские компании, добывающие песок, пытаются завысить цену на сырье для подрядчиков Керченского моста и трассы "Таврида".

"После детальной проверки всех крымских компаний могу сказать, что данная информация (о завышении цен на песок - прим. ТАСС) не соответствует действительности. На сегодняшний день ни одна из крымских добывающих компаний не участвует в поставках песка и щебня на данные объекты", - отмечается в сообщении.

Крымский мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".

Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 227,9 млрд руб. Планируется, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года. Трасса "Таврида" будет полностью построена к 2020 году. Четыре из шести ее участков будут готовы уже в 2018 году принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. Стоимость строительства федеральной трассы "Таврида" составляет порядка 139 млрд руб.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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