Абдулатипов предложил Миллеру создать в регионе организацию по поставке газа и платежам

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МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов предложил председателю правления компании "Газпром" Алексею Миллеру создать в республике организацию по поставке газа и сбору платежей, подчиняющуюся ООО "Газпром межрегионгаз". Об этом глава региона заявил на встрече с Алексеем Миллером в Москве накануне, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
"Рамазан Абдулатипов озвучил предложение рассмотреть вопрос о создании в республике организации, непосредственно подчиняющейся ООО "Газпром межрегионгаз", в функции которого войдут поставка газа и сбор платежей", - сообщили в пресс-службе главы Дагестана. Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы совместной газификации горных районов путем создания хранилищ для сжиженного газа, реализации части газораспределительных сетей республики и возможности переподчинения филиала ООО "Газпром межрегионгаз" в Дагестане. Также был обсужден вопрос, связанный с задолженностью дагестанских потребителей газа за предоставленные энергоресурсы.
"В регионе ведется целенаправленная работа по снижению уровня задолженности за газ предприятий бюджетной сферы и коммунального комплекса. Образованная при правительстве Дагестана межведомственная комиссия осуществляет постоянный мониторинг ситуации в данной сфере, предпринимаются меры по ликвидации задолженности указанных предприятий", - сообщили в пресс-службе. В результате работы комиссии оплата газа потребителями, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов, составила за прошлый год и первое полугодие текущего года более 100 процентов от текущих поставок.
По данным "Газпрома", продолжающийся рост просроченной задолженности потребителей за поставленный газ в Дагестане является важной проблемой, препятствующей развитию газификации республики. "С начала года она увеличилась на 4,9 млрд рублей и по состоянию на 1 августа достигла 35,9 млрд рублей. Учитывая сложившуюся ситуацию, в программе газификации "Газпрома" на текущий год для Дагестана предусмотрено только 5 млн рублей на продолжение строительства одного газопровода", - говорится в сообщении компании.
Как отметили в пресс-службе главы Дагестана, Рамазан Абдулатипов и Алексей Миллер констатировали, что в рамках реализации соглашений между правительством Дагестана и "Газпромом" проводится масштабная работа по газификации горных районов республики. В период с 2005 по 2015 год общий объем инвестиций Газпрома составил около 8,2 млрд рублей.