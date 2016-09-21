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ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил о закрытии своего консалтингового бизнеса Tony Blair Associates и связанных с ним венчурных структур Firerush и Windrush. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
По ее данным, все заработанные компанией Tony Blair Associates средства пойдут на некоммерческую деятельность, а сам Блэр посвятит ей значительную часть своего времени. "Я сохраню небольшое количество консалтинговых проектов для дохода, но 80% моего времени будет уходить на безвозмездную работу в некоммерческом секторе", - говорится в официальном сообщении Блэра на сайте компании.
Работа консалтингового бизнеса экс-премьера нередко подвергалась критике из-за того, что в ней переплетались политические и коммерческие интересы Блэра, особенно когда компания оказывала услуги иностранным государствам, отмечает газета.
Тони Блэр занялся консалтинговым бизнесом после ухода из политики и пробыл в нем по крайней мере девять лет. Его бизнес объединяет около 200 работников более чем в 20 странах мира. За время существования Tony Blair Associates экс-премьер консультировал правительства Казахстана, Кувейта, Руанды, Албании и Азербайджана. В 2015 году Президент Украины Петр Порошенко пригласил Блэра поделиться опытом в рамках Консультативного международного совета реформ при президенте Украины, который возглавил экс-глава Грузии Михаил Саакашвили.