РЖД в 2016 г. инвестирует 2 млрд руб. в строительство моста через реку Зея в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2016 году инвестирует более 2 млрд руб. в строительство в Амурской области 955-метрового железнодорожного моста через реку Зея, который необходим для пропуска поездов по Транссибу в восточном направлении. Об этом в среду сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"До конца года строителям предстоит установить четыре опоры, два пролетных строения, два береговых устоя, а также возвести железнодорожную насыпь на левом и правом берегах реки. Новый мост будет расположен в 25 метрах от эксплуатирующегося в настоящее время железнодорожного моста, построенного в 1936 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже проведена отсыпка 318 тыс. куб. м земляного полотна, построены два береговых причала и обустроено около 10 км подъездных автодорог. Всего в ходе строительства планируется установить десять бетонных опор, а также смонтировать семь русловых и два береговых пролетных строения.

Ранее ТАСС сообщал, что конструкция моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 км/ч, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч. Инвестиции РЖД в реализацию проекта составят около 4,7 млрд руб. Завершить строительство планируется в 2018 году.

В 2011 году на ЗабЖД завершилась комплексная реконструкция 1104-метрового нечетного моста через реку Зея, по которому осуществляется движение поездов в западном направлении. Реконструкция продолжалась 11 лет. Инвестиции РЖД в реконструкцию превысили 3 млрд руб.