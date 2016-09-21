Трутнев: корпорация МСП оказывает недостаточную поддержку малому и среднему бизнесу ДФО

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП не оказывает достаточной поддержки малому и среднему бизнесу Дальнего Востока. Выделенные ей 50 млрд руб. не доходят до округа, сообщил сегодня вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"Корпорация, созданная для развития малого и среднего предпринимательства, почему-то не сильно помогает. Ей выделены значительные средства - 50 млрд руб., но до Дальнего Востока они почему-то у корпорации не доходят. Мы разберемся в причинах", - сказал Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по развитию Дальнего Востока.
Он отметил, что доля малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке растет, но предпринимателям нужна поддержка.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) разработал для малого и среднего бизнеса округа льготный кредитный продукт, который позволит снизить процентную ставку по кредиту в среднем на 4-5 процентных пункта от среднерыночной, а также позволит привлекать кредиты на более долгий срок - до десяти лет.
"Срок предоставления (кредита по разработанному ФРДВ продукту - прим. ТАСС) - до десяти лет, у фонда Бравермана - до пяти. И отличается по размерам предоставления кредитов. У корпорации ограничение по объему не менее 50 млн руб <...> и совершенно ясно, что у предпринимателей цифры стартовых инвестиций совсем необязательно начинаются практически с $1 млн. Иногда это значительно меньшие суммы, но помогать все равно надо", - добавил Трутнев.