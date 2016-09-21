Шувалов: соглашение о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом начнет работать с 5 октября 2016 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕврАзЭС и Вьетнамом начнет работать с 5 октября 2016 года, заявил на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В узком формате мы обсудили наиболее важный и сложный вопрос. Это вопрос запуска соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Республикой Вьетнам. Все внутригосударственные процедуры в государствах ЕврАзЭс и Вьетнаме завершены, и мы понимаем и подтверждаем, что соглашение начинает работать с 5 октября текущего года", - сказал он.

По словам Шувалова, данное соглашение является уникальным и обсуждение его деталей заняло достаточно длительное время.

Первый вице-премьер добавил, что также достигнута договоренность о проработке в ближайшие два месяца российской стороной предложения Вьетнама о возможности заключения соглашения между министерствами сельского хозяйства двух стран об обеспечении прозрачных механизмов экспортно-импортных операций по движению продовольственных товаров России и Вьетнама, в частности, вьетнамских морепродуктов.

Вместе с соглашением о ЗСТ в действие вступит протокол, который позволит российским инвесторам во Вьетнаме открывать сборочные и производственные мощности по производству автомобилей, которые в дальнейшем можно будет реализовывать не только на вьетнамского рынке, но и на рынки всех стран АСЕАН.