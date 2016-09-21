Сафонов: российские курорты не потеряли туристов в бархатный сезон из-за открытия Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Отток туристов с российских курортов в бархатный сезон из-за возобновления чартеров и продажи туров в Турцию не наблюдается. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Не потеряли, вообще не потеряли. Дело в том, что сейчас спрос у нас упал, потому что высокий туристический сезон прошел. Сейчас определенное межсезонье, дети уже пошли в школу, поэтому количество туристов значительно уменьшилось, но и потом, тот спрос, который есть сейчас на Турцию, мы его оцениваем как не очень высокий", - сказал он.