Сафонов: российские курорты не потеряли туристов в бархатный сезон из-за открытия Турции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Отток туристов с российских курортов в бархатный сезон из-за возобновления чартеров и продажи туров в Турцию не наблюдается. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Не потеряли, вообще не потеряли. Дело в том, что сейчас спрос у нас упал, потому что высокий туристический сезон прошел. Сейчас определенное межсезонье, дети уже пошли в школу, поэтому количество туристов значительно уменьшилось, но и потом, тот спрос, который есть сейчас на Турцию, мы его оцениваем как не очень высокий", - сказал он.