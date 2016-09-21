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"Ингосстрах" застраховал гражданскую ответственность РЖД на 1 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Страховка рассчитана два года
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Страховая компания "Ингосстрах" победила в открытом конкурсе на право оказания услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности холдинга РЖД на 1 млрд руб. Как сообщается в пресс-релизе "Ингосстраха", страховка рассчитана два года.

В частности, в рамках контракта предусмотрено возмещение убытков в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу выгодоприобретателей, а также вреда окружающей природной среде.

"Страховым событием признается наступление ответственности вследствие транспортного происшествия на территории страхования при использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования; использования РЖД средств железнодорожного транспорта, оборудования, техники и других транспортных средств или осуществления перевозок; содержания и эксплуатации комплекса зданий, строений, сооружений инфраструктуры и транспорта на территории страхования", - говорится в сообщении.

Страховая сумма по одному страховому случаю установлена на уровне 475 млн руб., в том числе 25 млн руб. по причинению вреда жизни или здоровью физических лиц и возмещению морального вреда.

"Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 г. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по объему страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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