Замглавы Минэнерго: добыча нефти в РФ в 2016 г. может превысить 545 млн т

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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в России в 2016 г. может составить 540-545 млн т и более. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
"От 540 до 545 (млн т) и выше", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах добычи нефти в РФ.
До этого он сказал, что Россия установила новый рекорд по среднесуточной добыче нефти в стране, 8 сентября она превысила планку в 11 млн баррелей.
Добыча нефти в России растет уже несколько лет подряд. В 2015 г. в России в среднем нефтяники добывали по 10,726 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Всего за год было добыто более 534 млн т, что на 1,4% больше результата предыдущего года.