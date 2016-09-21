СМИ: De Beers ввела в строй крупнейший за последнее десятилетие алмазный рудник

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Южноафриканская компания De Beers запустила в Канаде алмазный рудник, который является крупнейшим по объемам добычи, введенным в строй в мире за последнее десятилетие. Об этом сообщает газета The Washington Post. Стоимость инвестиций в проект составляет $1 млрд.

После выхода на проектную мощность De Beers, которой принадлежит 51% акций проекта, будет добывать на канадском руднике Гахчо Куэ (Gahcho Kue) 4,6 млн каратов необработанных алмазов в год.

"Очень трудно найти очень значительный новый алмазный рудник", - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер. Рудник был открыт около 20 лет назад, однако его разработка задерживалась, так как он находится в тундре, далеко от населенных центров, в северном районе с суровым климатом.

De Beers добывает большую часть своих алмазов в Ботсване, Намибии и ЮАР, однако Кливер отметил важность диверсификации производства на территорию Канады, так как эта страна имеет стабильное правительство и стабильный налоговый режим.

Продукция канадского рудника Гахчо Куэ (Gahcho Kue) восполнит снижение добычи на месторождениях на Юге Африки, которые постепенно истощаются. Кроме того, как отмечает The Washington Post, алмазы, добытые в Канаде, пользуются повышенным спросом среди потребителей, которые считают их "чистыми", то есть произведенными вне зон вооруженных конфликтов, при соблюдении высоких стандартов прав человека и защиты природы.

Так называемые "кровавые алмазы", добытые на территориях, где ведутся военные действия, служат источником финансирования вооруженных группировок, их продажа способствует продолжению конфликтов в Африке, на долю которой приходится около двух третей мировой добычи алмазов. В 2003 году по инициативе ООН и при участии организации компаний алмазной отрасли Всемирный алмазный совет был введена система сертификации процесса Кимберли с целью не допустить реализации на рынке "кровавых алмазов". При этом De Beers заверяет, что все алмазы, которые она продает, были добыты с соблюдением этических стандартов, отмечает The Washington Post.