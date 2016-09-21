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РЖД прогнозируют снижение погрузки в сентябре на 1,3-1,5%

Экономика и бизнес
21 сентября, 19:00 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Погрузка на сети РЖД в сентябре 2015 года составила 103,5 млн тонн, в октябре 2015 года - 107 млн тонн
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозируют снижение погрузки в сентябре на 1,3-1,5%, сообщил журналистам вице-президент компании Салман Бабаев.

"Мы в сентябре не видим уровня даже прошлого года. 3 млн 400 тыс. тонн где-то в среднем в сутки", - сказал Бабаев. Отвечая на вопрос, сколько может составить снижение погрузки по отношению к сентябрю прошлого года, он сказал: "1,3-1,5%".

Отвечая на вопрос об ожидаемом уровне погрузки в октябре, Бабаев сказал: "Будем стараться на уровне прошлого года".

Погрузка на сети РЖД в сентябре 2015 года составила 103,5 млн тонн, в октябре 2015 года - 107 млн тонн.

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