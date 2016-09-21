РЖД могут разместить непогашаемые облигации в 2017 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может разместить непогашаемые облигации в 2017 году, в том числе для развития БАМа и Транссиба, сообщил президент компании Олег Белозеров на встрече с журналистами.

"В отношении длинных облигаций, непогашаемых, так называемых вечных, механизм прорабатывается. Пока есть ограничения законодательные - они не прописаны в законодательстве четко. Те, кто готов был бы участвовать в таком механизме, есть. Мы сейчас ведем переговоры с Минфином, разрабатываем карту, что нам нужно сделать. Я думаю, что, скорее всего, мы сможем разместиться в следующем году таким образом", - сказал Белозеров.

По его словам, полученные средства могут пойти в том числе на развитие Восточного полигона (модернизация БАМа и Транссиба).

"Рынок заинтересован. В ряде случаев мы рассматриваем варианты финансирования различных проектов. Могу предположить, что там, где были бы заинтересованы участвовать регионы в какой-то части, тоже можно было размещать, поскольку эти облигации надежные, они дают возможность развиваться в ряде случаев регионам", - отметил президент РЖД.

В частности, по его словам, "вечные" облигации могут стать инструментом привлечения средств на проект модернизации БАМа и Транссиба. "Вопрос, можно ли привлечь инвестиции собственно в БАМ: во-первых, это механизм, о котором я уже говорил, об облигациях долгосрочных будем говорить, и на самом деле это вопрос тарифной составляющей", - сказал Белозеров. Он напомнил, что вопрос введения инвестиционной составляющей в грузовой тариф уже обсуждался.

"Может быть, мы придем к тому, что тариф, действительно, будет правильно разделить на две составляющих: тариф и инвестиционная составляющая, которая могла бы быть направлена на конкретные какие-то решения", - пояснил он, не исключив возможность переформатирования финансовой модели проекта Восточного полигона с целью повышения его инвестиционной привлекательности.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Общая стоимость реализации проекта ранее составляла 562,4 млрд рублей.

В феврале 2016 года заместитель начальника департамента капитального строительства РЖД Андрей Паненков заявлял, что стоимость проекта модернизации БАМа и Транссиба (модернизация Восточного полигона) по итогам технико- ценового аудита снижена на 8,3 млрд рублей. В сентябре глава РЖД сообщал, что в 2016 году удастся оптимизировать расходы на Восточный полигон еще на 5 млрд рублей. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат составил 554,1 млрд рублей, в том числе за счет средств РЖД - 302,2 млрд рублей, федерального бюджета - 104,2 млрд рублей, Фонда национального благосостояния - 147,7 млрд рублей.