Белозеров: индексация ж/д тарифов в 2017 г. может быть дифференцирована по классам грузов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индексация железнодорожных тарифов в 2017 г. может быть дифференцирована по классам грузов, сообщил президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров на встрече с журналистами.

"Дифференциация и по классам, и, вероятно, по видам грузов будет. Но, скорее всего, по классам", - сказал он, комментируя индексацию грузовых тарифов в 2017 году.

Глава РЖД пояснил, что на сегодняшний день у компании есть ряд направлений и грузов, перевозки которых убыточны - например, это перевозки угля на расстояние свыше 3 тыс. км. Говоря о вариантах индексации грузовых тарифов на следующий год, он отметил, что основной задачей является компенсация затрат на перевозки низкодоходных грузов. "Это дифференцированное поднятие - прежде всего, увеличение доходности на грузы первого класса", - сказал Белозеров.

Отвечая на вопрос, на сколько вырастет тариф для каждого класса грузов, он сказал: "Мы пока обсуждаем. Там действительно есть развилки. Одно могу сказать: то, что мы обещали, и я буду стараться выполнять, чтобы мы шли ниже инфляции".

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович ранее заявлял, что индексация грузовых железнодорожных тарифов на 2017 год может превысить 4,5%, заложенные в прогнозе Минэкономразвития. В текущем году индексация грузовых тарифов РЖД составила 9%, при этом была поставлена задача не допустить фактического роста ставки выше 7,5%.

Одной из основных характеристик действующего тарифного прейскуранта является наличие базового уровня тарифа и так называемого тарифного коридора, позволяющего РЖД вводить коэффициенты к тарифам на перевозку отдельных видов грузов, а также разделение всех грузов на классы.

К первому тарифному классу относятся сырьевые грузы, транспортная составляющая в цене которых превышает 15%: это низкодоходные, "социально значимые" уголь, железная руда, необработанная древесина, цемент и другие стройматериалы. Их перевозка производится по заниженным расценкам.

Ко второму классу (перевозится по себестоимости) относятся остальные грузы с долей транспортной составляющей от 10% до 15%, в том числе нефть, удобрения, зерно и грузы в контейнерах.

К третьему классу относятся грузы с транспортной составляющей менее 10% - черные и цветные металлы, металлолом, машины и оборудование, бумага и химикаты. Их перевозят по повышенному тарифу, чтобы компенсировать перевозки первого класса.