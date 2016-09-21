Белозеров: Турция заинтересована в работе с РЖД над инфраструктурными проектами в стране

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция заинтересована в совместной работе с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) над инфраструктурными проектами в республике, сообщил президент компании Олег Белозеров на встрече с журналистами.
"Наши турецкие коллеги еще раз проинформировали о том, что они были бы заинтересованы, чтобы мы пришли и вместе с ними рассматривали возможность какой-то совместной деятельности (в Турции - прим. ТАСС), поскольку уважение профессиональное к тому, как работают Российские железные дороги, есть, а вот детально - какие проекты - это мы не обсуждали", - сказал Белозеров, комментируя свою встречу с генеральным директором Турецких государственных железных дорог Исой Апайдыном в рамках выставки "Иннотранс-2016", которая продолжается сейчас в Берлине.
В настоящее время РЖД реализует совместные проекты по управлению и развитию инфраструктуры железных дорог на территории таких стран, как Сербия, Армения, Монголия, Иран. РЖД обеспечивает своим партнерам консалтинг, разработку технико-экономического обоснования, проектирование, строительство, поставку материалов, машин и оборудования, управление транспортными комплексами и обучение персонала.