Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к популистским мерам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. России удалось преодолеть сложности в экономике благодаря принятию эффективных антикризисных мер, а не популистских решений, таких как фиксация валютного курса, увеличение бюджетных расходов и установление фиксированных цен на товары. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

"И он (катастрофический сценарий - прим. ред.) действительно мог произойти, если бы мы сделали худший выбор, выдав нервную, популистскую реакцию на обрушившиеся на нас трудности (зафиксировать валютный курс, увеличить бюджетные расходы, зафиксировать цены и т. п.). Мы выстояли потому, что удалось сформировать систему антикризисных мер, позволившую не допустить неконтролируемого развития ситуации", - отмечает Медведев.

По его словам, вместо реализации внешне популярных, но безответственных предложений, правительство страны занялось систематической работой по противодействию шокам и одновременно формированию условий для обновления экономической системы. "Результаты оказались лучше большинства прогнозов", - пишет Медведев.

Россия не может ждать благоприятной экономической конъюнктуры

В то же время председатель правительства призвал не ждать благоприятной экономической конъюнктуры, а строить новую модель роста экономики. "Бессмысленно ждать возвращения благоприятной сырьевой конъюнктуры", - пишет он в статье "Социально-экономического развитие России: обретение новой динамики". "Такая стратегия обрекала бы нашу страну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала бы перспективы выхода на передовые позиции в экономике и социальной сфере", - считает премьер. "Не имеют перспектив и ожидания, что проблемы экономического развития могут быть решены преимущественно за счет государственных средств", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что "в предстоящие годы Россия будет сталкиваться с конкуренцией и соперничеством между странами за рынки, инвестиции и человеческий капитал, продолжающимися торговыми и финансовыми запретами, относительным падением стоимости товаров ее традиционного экспорта". "В этих условиях критически важно не просто восстановить экономический рост, а добиться долговременных и устойчивых его темпов", - убежден он.

По его словам, экономика России в ближайшие годы должна пройти коренное обновление, чтобы оставаться конкуретоспособной в мире. "Российская экономика проходит период глубокой трансформации, и в ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, соответствующее тем вызовам и изменениям, которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономическом порядке", - отметил он. По его словам, "глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и продолжающийся до настоящего времени, формирует новую повестку, вставшую перед всеми ведущими странами мира - развитыми и развивающимися". "Россия не является исключением; нам предстоит сформировать модель развития, способную обеспечить нашей стране значимое место в современном мире", - убежден Медведев.

"Это, прежде всего, увеличивающиеся частные инвестиции благодаря созданию делового климата, поощрению предпринимательской инициативы; мы должны обеспечить привлекательность российской юрисдикции для бизнеса", - сказал он. Премьер также назвал в числе приоритетов государства "безопасность, инвестиции в человека, помощь наиболее уязвимым слоям населения, инфраструктура".

При этом Медведев подчеркнул, что сложность этих задач и масштаб вызовов "требуют от нас очень точных действий". "Только в этом случае мы сможем в обозримом будущем увидеть не просто контуры новой структуры экономики, а вполне ощутимые результаты", - полагает он.

Премьер отметил, что экономическое развитие России оказалось под влиянием внешних шоков, таких как отрицательная динамика цен на нефть и другие товары российского экспорта, финансовые и технологические санкции. "Но все-таки главным фактором низких темпов экономического развития являются структурные проблемы российской экономики, обострение которых стало результатом наложения двух обстоятельств", - сказал он, назвав в числе таковых глобальный кризис и исчерпание модели экономического роста 2000-х годов.

"Голландская болезнь" в российской экономике ослабла

В то же время председатель правительства России отметил, что "голландская болезнь" в реальном секторе экономике ослабла, в ряде отраслей отмечается рост производства и конкурентоспособности.

"Существенные изменения происходят и в реальном секторе. На протяжении длительного времени мы сетовали на "голландскую болезнь" - снижение эффективности и конкурентоспособности внутреннего производства из-за укрепления курса национальной валюты. Теперь "голландская болезнь" ослабла. Результатом стал рост конкурентоспособности и, соответственно, производства в ряде отраслей", - говорится в статье.

В их числе, по словам премьер-министра, металлургия, химическая промышленность, отрасли, производящие продукцию массового спроса (пищевые продукты, одежда и обувь), сельское хозяйство, отдельные подотрасли машиностроительного комплекса и фармацевтика.

"Уже по итогам 2015 года рост в этих отраслях составил: в пищевой промышленности 2%, в химическом производстве 6,3% и в производстве нефтепродуктов 0,3%. На 26% увеличилось производство лекарственных средств. Устойчивую позитивную динамику демонстрирует сельское хозяйство: 2014 г. - 3,7%; 2015 г. - 3%, за семь месяцев 2016 г. - 3,2%", - отмечает премьер-министр РФ.

По мнению Медведева, более всего страдают те отрасли, которые ранее получали максимально благоприятные условия от роста спроса, основанного на рентных доходах, - это, прежде всего, строительство и услуги.

Бюджету РФ нужен баланс между экономией и стимулами роста

Федеральному бюджету необходим баланс между необходимостью сокращать расходы и стимулировать возобновление роста экономики, говорится также в статье России Дмитрия Медведева.

"Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста. Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, сокращая менее эффективные расходы и в силу доходных возможностей наращивая более эффективные, те, которые обеспечивают повышение производительности российской экономики", - говорится в статье.

К инвестициям в развитие экономики, по мнению премьера, относятся инвестиции в человека и в транспортную инфраструктуру.

Медведев отметил, что правительство возлагает надежды на реализацию новых мер, содержащихся в законе о промышленной политике. Среди них - режим специального инвестиционного контракта, который гарантирует предсказуемость условий в течение 10 лет.

"Большие надежды возлагаем на Фонд развития промышленности, который недавно заработал и уже неплохо себя зарекомендовал. Будут использоваться и другие меры финансовой поддержки растущих фирм, включая предоставление субсидий и государственных гарантий, софинансирование исследований и разработок, меры стимулирования спроса (в том числе через госзакупки)", - подытожил премьер.