Активисты НКО обсудят на форуме "Сообщество" в Волгограде развитие сельских территорий

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ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Форум активных граждан "Сообщество" откроется в четверг в Волгограде, на него съехались около 600 гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций (НКО) Южного федерального округа (ЮФО). Об этом сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области.
"Сообщество" - это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью, обмена лучшими практиками и выстраивания единой стратегии развития гражданского общества. Форум откроют представители Общественной палаты России и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", - пояснили в администрации.
По словам собеседника агентства, в первый день форума участников ждут 10 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться темы "Развитие сельских территорий", "Деревня - душа России", "Социальное предпринимательство" и другие. Особое внимание будет уделено созданию некоммерческих организаций для качественного оказания социальных услуг.
В заключительный день работы форума, 23 сентября, будет работать университет Общественной палаты РФ, представляющий собой серию образовательных мероприятий для повышения эффективности работы НКО. В этот же день состоится презентация нового грантоператора - Фонда "Перспектива", который в 2016 году распределяет гранты президента РФ среди НКО, работающих в малых городах и сельских территориях. В течение двух дней на форуме будет проходить акция по сбору книг в фонды сельских библиотек Волгоградской области.
Форум "Сообщество" в течение этого года уже прошел во всех федеральных округах России, форум в ЮФО - завершающий. На основе материалов форумов будут сформулированы тезисы концепции дальнейшего содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в России. Концепцию предполагается представить президенту страны на итоговом форуме, который состоится 3 - 4 ноября в Москве.
Нынешний форум проходит под эгидой Общественной палаты России при участии Общественной палаты Волгоградской области и администрации региона.