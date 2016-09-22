Курс юаня к доллару укрепился до 6,6513

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ПЕКИН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) повысил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 225 базисных пунктов - до 6,6513 за доллар.
"Федеральная резервная система (ФРС) США не повышает ставку и участники рынка заняли выжидательную позицию, что способствует ослаблению доллара", - сообщил ТАСС аналитик Mizuho Securities Чэнь Цзянгуан.
Начиная с августа прошлого года Народный банк Китая стал проводить реформу механизма формирования обменного курса юаня к доллару. Китайский центробанк тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.