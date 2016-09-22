В Томской области инвесторы вложили за три года 600 млн рублей в отрасль дикоросов

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в отрасль дикоросов (грибы, ягоды, орехи) в Томской области за последние три года составили почти 600 млн рублей, что говорит о привлекательности этой сферы, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Мы убедились в привлекательности сферы дикоросов для инвесторов: за три года бизнес вложил в отрасль почти 600 млн рублей, создал более 3 тыс. постоянных рабочих мест и около 70 тыс. сезонных", - привели в пресс-службе слова губернатора области Сергея Жвачкина. В пресс-службе отметили, что развитие отрасли заготовки и переработки дикорастущего сырья Жвачкин обсудил накануне с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым.

"Экономика природы" является одним из приоритетных проектов Томской области, две трети территории которой покрыто лесами. В регионе сосредоточена четверть сибирских запасов кедрового ореха, две трети - клюквы, 40 % - гриба. Почти 300 стационарных и мобильных заготовительных пунктов в прошлом году приобрели у населения дикоросов на 1,2 млрд рублей; переработкой сырья, в том числе в рамках замещения импорта, занимается 21 местная компания.

"Дары томской природы - в конфетах, йогуртах, мороженом, лекарствах. Ежемесячно более 700 тонн начинок и кремов томские предприятия поставляют ведущим кондитерским компаниям страны, 560 тонн натуральных соков, 300 тонн повидла и джемов расходится по прилавкам супермаркетов. Под собственными брендами мы выпускаем кедровое молочко, шишковое варенье, кедровый грильяж и другую продукцию, известную во всей России и далеко за пределами нашей страны", - отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, министр положительно оценил развитие данного направления в Томской области. "Знаю, что на томские дикоросы приходится 10% в общем объеме переработки по стране. Вы сделали ставку на перспективное направление. Необходимо развивать свои региональные бренды, это стимулирует развитие экономики региона в целом", - привели в министерстве слова Ткачева.

Глава региона предложил министру обсудить перспективы отрасли на рабочей группе федерального проекта "ИНО Томск", в котором освоение возобновляемых природных ресурсов выделено в самостоятельный кластер.

Запасы дикоросов

В настоящее время Томская область использует 10 % эксплуатационных запасов дикоросов, которые составляют около 100 тыс. тонн. В последние годы объемы заготовок составляют от 8 до 10 тыс. тонн - около 50 % от объемов всего сбора в Сибири. Собирается около 3 тыс. тонн кедровых орехов, ягоды - 4 тыс. тонн, грибов - 2-3 тыс. тонны, 1 тыс. тонн хвойной зелени, более 200 тонн пищевых растений, 100 тонн чаги, 15-20 тонн березового сока.

Доля экспорта сегодня составляет до трети в общей доле переработки дикоросов в регионе. Основные потребители находятся в Италии, Германии, Австрии, Польше, Китае и Монголии.