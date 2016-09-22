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Почтовый банк Китая провел крупнейшее в 2016 году IPO на $7,4 млрд

Экономика и бизнес
22 сентября, 7:27 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
Всего банк выпустил более 12,1 млрд акций категории H. Окончательная цена их продажи инвесторам была утверждена на уровне 4,76 гонконгских долларов за единицу
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© EPA/ADRIAN BRADSHAW

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) привлек 57,72 млрд гонконгских долларов ($7,4 млрд) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Гонконга. Об этом сообщила местная газета The Standard.

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Нынешний листинг стал крупнейшим в мире за последние два года, с момента размещения в сентябре 2014 года акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group в Нью-Йорке на рекордные $25 млрд.

Всего банк выпустил более 12,1 млрд акций категории H. Окончательная цена их продажи инвесторам была утверждена в среду на уровне 4,76 гонконгских долларов за единицу, что ближе к нижней границе объявленного ранее диапазона размещения в 4,68 - 5,18 гонконгских долларов за акцию.

На большую часть ценных бумаг банка (более 75%) подписалась группа из шести институциональных инвесторов. По правилам размещения, они не смогут перепродавать их в течение как минимум полугода. Таким образом, на Гонконгской фондовой бирже пока будет находиться в обращении ограниченное количество акций - их котировки начнут выставляться 28 сентября под торговым кодом "1658".

Почтовый сберегательный банк Китая имеет более 40 тысяч отделений по всей стране - больше, чем какое-либо другое финансово-кредитное учреждение. Банк предоставляет услуги более 500 млн клиентам преимущественно в сельской местности. Активы банка (по данным на конец марта) составляют 1,15 трлн долларов, что делает его шестым по величине в КНР.

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