"Аэрофлот" отмечает рост грузопотока из Юго-Восточной Азии через Владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Авиакомпания "Аэрофлот" отмечает рост грузоперевозок через Владивосток и переориентацию потока грузов, которые теперь движутся из стран Юго-Восточной Азии, в основном, из Китая, на запад. Об этом в интервью ТАСС сказал советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский.
"Сейчас мы столкнулись с ростом перевозок через Владивосток, тогда как в 2014-2015 годах был спад. У нас есть уверенность в том, что эта динамика повторится и зимой. Мы зафиксировали в 2014 году еще интересную тенденцию, которая, похоже, повторяется и в 2016 году: заметно уменьшается поток грузов со стороны западного направления при синхронном росте потока из Юго-Восточной Азии, особенно из Китая", - сказал собеседник, не уточнив на сколько процентов вырос грузопоток через Владивосток.
По его словам, такая переориентация грузопотока может быть связана с контрсанкциями и разворотом России в сторону азиатских партнеров.
"Аэрофлот" наряду с пассажирскими перевозками транспортирует грузы, выставляя блоки грузовых мест на электронный аукцион. Процедура электронных торгов позволяет избежать коррупции и значительно сократить время получения блоков для агентов.