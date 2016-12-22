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Кабмин обсуждает вопрос включения табачной продукции в ЕГАИС

Экономика и бизнес
22 декабря, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Производители табака считают, что продукцию не стоит включать в ЕГАИС, поскольку "по их оценкам доля нелегального оборота табака составляет не более 2%", заявил зампредседателя правительства РФ
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает вопрос о включении табака в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), по его оценкам, нелегальный оборот табака в России довольно велик. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Этот вопрос сегодня обсуждается. Мы действительно встречались и с производителями табачной продукции и с дистрибьюторами табачной продукции", - сказал он в ответ на вопрос обсуждается ли в правительстве вопрос о распространении ЕГАИС на табачную продукцию.

По словам Хлопонина, производители и дистрибьюторы табака считают, что табачную продукцию не стоит включать в ЕГАИС, поскольку "по их оценкам доля нелегального оборота табака составляет не более 2%". "Как говорит министерство финансов и как говорят представители этого рынка, это не такой колоссальный объем, поэтому нет необходимости вводить ЕГАИС, и эту систему мы отконтролируем самостоятельно и будем потихонечку снижать объем нелегального оборота", - отметил Хлопонин.

В то же время, по оценкам правительства "нелегальный оборот табака гораздо больше, чем 2%, и составляет очень внушительную сумму", отметил он. "Это следующий этап, и мы в обязательном порядке будем по нему решать.", - сказал Хлопонин.

Ранее 19 декабря директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на совещании в Совете Федерации заявил, что внедрение ЕГАИС для табака нецелесообразно, поскольку доля контрафакта на этом рынке незначительна. По словам главы департамента, сейчас Минфин разработал ряд мер по регулированию отрасли, которых будет достаточно.

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