"Почта России" закупит 15 тыс. смартфонов для приема оплаты услуг ЖКХ на дому

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Почта России" планирует закупить 15 тыс. смартфонов с защитными чехлами по средней цене 13 тыс. руб. за гаджет, максимальная цена всей закупки - 195 млн руб. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

"Речь идет о мобильных почтового-кассовых терминалах - смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги", - пояснили ТАСС в "Почте России". Сейчас такими терминалами оснащены 10 тыс. почтальонов.

Летом 2016 г. "Почта России" уже объявляла о закупке смартфонов, тогда компания планировала заплатить 102,4 млн руб. за чуть более 8 тыс. смартфонов и 216,4 млн руб. за такое же количество мобильных почтово-кассовых аппаратов.

Ранее заместитель гендиректора "Почты России" Владимир Салахутдинов отмечал, что сбор платежей почтальонами на дому - это "промежуточный шаг к переводу клиентов на дистанционное банковское обслуживание". При этом проект положительно влияет на собираемость коммунальных платежей, указывал он.

Идеальный смартфон для "Почты России"

Согласно документации, предполагается, что смартфон должен поддерживать сети 2G и 3G, GPS и ГЛОНАСС, иметь стандартный разъем для гарнитуры и micro USB, а также слот для карты micro SD. В то же время операционная система у смартфона должна быть отечественная. "ОС должна быть сертифицирована ФСБ России по классу АК1 и включать в себя средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России по классу КС1", указывается в размещенной на портале информации.

Смартфон для "Почты России" должен иметь диагональ от пяти до 5,5 дюймов, минимальное разрешение экрана 1280x720 точек и основную камеру не хуже 8 Мп. Оперативная память устройства должна быть не менее 2048 Мб, собственная - не менее 16 Гб, а батарея - не менее 2500 мАч. Процессор у смартфона должен быть минимум четырехъядерный, с частотой не менее 1,2 ГГц. Примером такого гаджета может служить бюджетный смартфон Jolla C с операционной системой Sailfish, отмечается в документах.

Защитный чехол для коммуникатора типа "бампер" должен быть одного из обозначенных цветов: черный, серый, белый или прозрачный. Толщина смартфона без чехла должна быть не меньше 7 мм, а в чехле - не больше 12 мм.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в своем Twitter-аккаунте пригласил "всех производителей принять участие в поставке 15 тыс. смартфонов на мобильной ОС из реестра российского ПО". Прием заявок на закупку закончится 22 марта 2017 г., итоги будут подведены 31 марта.

Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ПО https://t.co/6xEy3XAYSe — Николай Никифоров (@nnikiforov) 22 December 2016