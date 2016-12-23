Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple Watch

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пользователи "умных часов" Apple Watch теперь смогут установить на свой гаджет популярную игру для мобильных устройств Pokemon Go. Получившее широкую известность во всем мире приложение официально вышло на данной платформе в четверг, сообщил интернет-портал The Verge.

О том, что популярная игра про покемонов выйдет на Apple Watch, стало известно после сентябрьской конференции корпорации Apple. Ее представители обещали, что это произойдет осенью, однако выпуск игры немного задержался.

Как отмечает The Verge, версия Pokemon Go для "умных часов" отличается от игры, доступной на смартфоне iPhone. С помощью Apple Watch игроки смогут находить места "обитания" покемонов, собирать специальные виртуальные предметы, однако для того, чтобы поймать существо, необходимо будет использовать iPhone.

Разработчик игры Niantic не анонсировала планы выпуска Pokemon Go на гаджетах конкурентов Apple - корпораций Google и Samsung.

Pokemon Go - многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами. В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 млн человек. Согласно докладу компании Sensor Tower, специализирующейся на анализе рынка мобильных приложений, с момента выпуска Pokemon Go была установлена более 75 млн раз на платформах от Apple и Google во всем мире.