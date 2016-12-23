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Курс национальной валюты Китая снизился до 6,9463 юаня за доллар

Экономика и бизнес
23 декабря, 5:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса юаня в августе 2015 года
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ПЕКИН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в пятницу курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 28 базисных пунктов - до 6,9463 юаня за доллар.

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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