AFP: власти Италии приняли решение оказать помощь старейшему в мире банку

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило в пятницу экстренный план, который предусматривает оказание финансовой помощи проблемным банкам, прежде всего третьему по размеру в республике и старейшему в мире финансово-кредитному учреждению Monte dei Paschi di Siena. Об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони на пресс-конференции в Риме, сообщает агентство AFP.
По словам Джентилони, программа рефинансирования гарантирует полное сохранение сбережений физических лиц. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан отметил, что выделенных средств "будет достаточно для прохождения стресс-теста". В среду парламент Италии одобрил план правительства по выделению €20 млрд в рамках обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы. Таким образом, на эту сумму власти смогут увеличить госдолг республики.
По данным AFP, план предусматривает, в частности, возможность выпуска проблемными банками ценных бумаг под гарантии правительства в обмен на комиссионное вознаграждение, что позволит таким финансово-кредитным учреждениям сохранить доступ к финансовым рынкам. Также банки по согласованию с Еврокомиссией получат на заранее обговоренных условиях доступ к программе срочного снабжения (emergency liquidity assistance, ELA), помощь по которой была предоставлена банкам Греции. План также предусматривает профилактический механизм рекапитализации.
Monte dei Paschi di Siena был основан в феврале 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для предоставления займов по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам. В конец 2014 года у него было более 2 тыс. отделений почти по всему миру. Он занимает одну из ведущих позиций в Италии в области оказания банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. Его клиентами являются несколько миллионов человек.