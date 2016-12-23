Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: власти Италии приняли решение оказать помощь старейшему в мире банку

Экономика и бизнес
23 декабря, 5:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Парламент Италии одобрил план правительства по выделению €20 млрд Monte dei Paschi di Siena. Этого, по мнению властей, "будет достаточно для прохождения стресс-теста"
Материал из 1 страницы
© EPA/MATTIA SEDD

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило в пятницу экстренный план, который предусматривает оказание финансовой помощи проблемным банкам, прежде всего третьему по размеру в республике и старейшему в мире финансово-кредитному учреждению Monte dei Paschi di Siena. Об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони на пресс-конференции в Риме, сообщает агентство AFP.

По словам Джентилони, программа рефинансирования гарантирует полное сохранение сбережений физических лиц. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан отметил, что выделенных средств "будет достаточно для прохождения стресс-теста". В среду парламент Италии одобрил план правительства по выделению €20 млрд в рамках обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы. Таким образом, на эту сумму власти смогут увеличить госдолг республики.

По данным AFP, план предусматривает, в частности, возможность выпуска проблемными банками ценных бумаг под гарантии правительства в обмен на комиссионное вознаграждение, что позволит таким финансово-кредитным учреждениям сохранить доступ к финансовым рынкам. Также банки по согласованию с Еврокомиссией получат на заранее обговоренных условиях доступ к программе срочного снабжения (emergency liquidity assistance, ELA), помощь по которой была предоставлена банкам Греции. План также предусматривает профилактический механизм рекапитализации.

Monte dei Paschi di Siena был основан в феврале 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для предоставления займов по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам. В конец 2014 года у него было более 2 тыс. отделений почти по всему миру. Он занимает одну из ведущих позиций в Италии в области оказания банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. Его клиентами являются несколько миллионов человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
5
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
Темы дня
Реклама