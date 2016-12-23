Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян

Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Экспертиза показала, что не все отравившиеся суррогатом в Иркутске пили метиловый спиртПроисшествия 23 декабря, 10:59
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Пшеница остается основной статьей российского сельскохозяйственного экспорта и, по данным Российской таможенной службы, география торговли постоянно расширяется. Так, в течение 2016 года (январь-июль) в списке импортеров российской пшеницы впервые за долгое время появились Таиланд и Индия, а главными покупателями в стоимостном выражении остаются Египет и Турция, за ними с некоторым отрывом следуют Нигерия, Бангладеш и Иран. Как сообщал ранее Минсельхоз, по итогам года урожай этой культуры обещает стать рекордным, а Россия закрепит за собой звание мировой пшеничной "житницы". Президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию заявил, что поступления от продажи пшеницы сейчас превышают доходы от поставок по военным контрактам.
Структура встречного импортного потока сельхозпродукции в уходящем году также изменилась на фоне распространения режима продэмбарго в отношении Турции. Так, анализ данных ФТС показывает, что основными поставщиками фруктов (опять же в стоимостном выражении) по итогам 2015 г. года были Эквадор, Турция, Китай, Марокко и ЮАР, а в 2016 году рейтинг существенно обновился: Эквадор, Китай, Сербия, Египет, Аргентина.
В качестве наглядной демонстрации разнообразия и динамики развития внешнеэкономических связей страны ТАСС представляет бета-версию проекта визуализации "больших данных" "Россия онлайн", где на 3D-карте показаны основные товарные потоки – предмет особого внимания и интереса россиян после введения РФ контрсанкций в 2014 году (сыр, рыба, алкоголь, хлеб и др.).
Смотреть карту