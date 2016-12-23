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Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале

Экономика и бизнес
23 декабря, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Россия ввела новую нормативно-правовую базу, после чего рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях
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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале.

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Как сообщается в пресс-релизе агентства, такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

В Fitch отметили, что агентство продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

"Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке. Fitch продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов", - говорится в сообщении.

В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "стабильного" с "негативного", подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB-.

Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне BBB- с "негативным" прогнозом.

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