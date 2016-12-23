Швейцарский банк Credit Suisse выплатит штраф США в размере $5,28 млрд

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Швейцарский банк Credit Suisse достиг мирового соглашения с властям США, которое предусматривает выплату штрафа в размере $5,28 млрд и урегулирование претензий к нему американских властей в манипуляциях с ценными бумагами накануне финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распространенное швейцарским банком официальное сообщение.
Credit Suisse выплатит американскому государству $2,48 млрд в качестве гражданско-правового денежного взыскания, еще $2,8 млрд банк заплатит в качестве компенсации владельцам домов и местным общинам, пострадавшим от падения цен на рынке недвижимости.
О выплате штрафа Credit Suisse стало известно вскоре после объявления о достижении мирового соглашения между германским Deutsche Bank и Министерством юстиции США о выплате штрафа в $3,1 млрд по иску Минюста о манипуляции на рынке ценных бумаг.
Регуляторы США считают, что ряд крупных банков во время мирового финансового кризиса занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США.
Власти США уже добились выплаты шестью банками штрафов в размере $46 млрд в рамках урегулирования претензий, связанных с крахом рынка субстандартных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными, который стпоал причиной возникновения мирового финансового кризиса.