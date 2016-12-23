Путин: некоторый рост реальной зарплаты в последние месяцы вселяет уверенность на будущее

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. За последние месяцы наблюдается скромный, но все же рост реальной заработной платы, это вселяет уверенность на будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Возникает определенный положительный тренд. За последние месяцы мы наблюдаем скромный, но все таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе", - сказал Путин.

Президент отметил среди позитивных тенденций в экономике и снижение оттока капитала в 2016 году. "Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: в 2014 году - свыше $500 млрд отток, в 2015 году - $57 млрд, в этом году за 9-10 месяцев это было всего $9 млрд, а по году будет 1$6-17 млрд", - сказал Путин. Он пояснил, что этот показатель учитывает выплату кредитов и прочих платежей, "в целом это тоже очень хорошая динамика".

В то же время Путин указал и на ряд проблем в экономике. "У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, это ведет к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге", - указал глава государства.

Говоря о тенденциях в социальной сфере, Путин обратил внимание, что в стране "сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется". "Чуть поменьше стала рождаемость, но у нас уменьшилась смертность, в целом положительная динамика в естественном приросте населения", - добавил он.

Резюмируя, Путин указал, что "в целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, он реализуется, и реализуется со знаком плюс".