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Путин: некоторый рост реальной зарплаты в последние месяцы вселяет уверенность на будущее

Экономика и бизнес
23 декабря, 12:32 дата обновления: 23 декабря, 12:41 UTC+3
Президент РФ отметил среди позитивных тенденций в экономике и снижение оттока капитала в 2016 году
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. За последние месяцы наблюдается скромный, но все же рост реальной заработной платы, это вселяет уверенность на будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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"Возникает определенный положительный тренд. За последние месяцы мы наблюдаем скромный, но все таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе", - сказал Путин.

Президент отметил среди позитивных тенденций в экономике и снижение оттока капитала в 2016 году. "Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: в 2014 году - свыше $500 млрд отток, в 2015 году - $57 млрд, в этом году за 9-10 месяцев это было всего $9 млрд, а по году будет 1$6-17 млрд", - сказал Путин. Он пояснил, что этот показатель учитывает выплату кредитов и прочих платежей, "в целом это тоже очень хорошая динамика".

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В то же время Путин указал и на ряд проблем в экономике. "У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, это ведет к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге", - указал глава государства.

Говоря о тенденциях в социальной сфере, Путин обратил внимание, что в стране "сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется". "Чуть поменьше стала рождаемость, но у нас уменьшилась смертность, в целом положительная динамика в естественном приросте населения", - добавил он.

Резюмируя, Путин указал, что "в целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, он реализуется, и реализуется со знаком плюс".

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