Путин поддерживает линию ЦБ на оздоровление финансовой системы в России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Путин поддерживает линию Банка России на оздоровление финансовой системы в РФ, она обеспечивает интересы вкладчиков, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Ту линию, которую проводит Центральный банк по оздоровлению финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России и эксперты на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что ЦБ РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. Эта работа направлена на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего", - сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что в том случае, если на финансовом рынке РФ будут оставаться учреждения, которые являются так называемыми "прачечными", то "ничего хорошего из этого не получится".

"Вкладчики будут страдать. И для того чтобы обеспечить интересы физических лиц, введена система гарантирования", - отметил Путин.