Путин: общий долг регионов превышает 2 трлн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общий долг российских регионов свыше 2 трлн рублей, 380 млрд из федерального бюджета направлено на их перекредитование, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Задолженность регионов - свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы решить эту проблему. В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%", - отметил президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что только пять регионов превысили допустимый уровень задолженности. "Что касается задолженности регионов, этот вопрос серьезный. В соответствие с правилами правительства, министерства финансов, задолженность региона не должна быть больше 50% собственных доходов. Только пять регионов нарушили этот принцип. Им нужна, конечно, особая поддержка, и они требуют особого внимания", - заявил президент.

По словам Путина, правительство поддерживает все регионы. "Правительство поддерживает все регионы. Регионам - донорам мы стараемся создать все условия для того, чтобы они не утратили это качество, допустим, помогаем в развитии инфраструктуры. Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона. Достаточно посмотреть на последнее решение, связанное с транспортом в Москве и Московской области. По другим регионам то же самое", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо поощрять регионы к поиску собственных источников доходов. Говоря о практике перераспределения доходов регионов, он подчеркнул, что это "не должно вести к иждивенчеству". "Нужно подталкивать, поощрять регионы к увеличению собственных доходных источников", - считает Путин.

Он также назвал правильной практику Минфина по выравниванию доходов регионов. "Практика Минфина, которая называется "выравнивание доходов различных регионов", является правильной, и если какой-то из регионов получает сверхдоход, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, мы все должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы и все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, должны пользоваться одинаковыми правами. Это можно обеспечить, добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов", - отметил президент.

Предлагаемые изменения

Ранее замглавы Минфина Леонид Горнин сообщал ТАСС, что с 2017 года предлагается изменить существующее соотношение ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, увеличив ставку налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, до 3%. Полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета в 2017 году оцениваются в 121 млрд. рублей. Из этого объема доходов 100 млрд. рублей планируется направить на поддержку наименее обеспеченных регионов через предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По словам Горнина, в бюджете 2017-2019 гг. увеличен основной для регионов трансферт - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Ее объем на ближайшую трехлетку вырастет на 100 млрд рублей или на 19,4% и составит 614,6 млрд. рублей ежегодно. За счет дотаций на выравнивание будет произведена компенсация выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций в тех регионах, которые являются получателями соответствующих трансфертов. Недополученные доходы по налогу на прибыль регионов, не получающих дотацию (таких регионов 13), оцениваются в 2017 году в размере около 73 млрд рублей, пояснил Горнин.

Еще 20 млрд рублей, по его словам, будет дополнительно направлено на гранты для стимулирования тех регионов, которые в последние годы добиваются высоких темпов роста экономики, а значит и налогового потенциала. Кроме того, принятый бюджет на 2017-2019 годы предусматривает кредитную поддержку регионам в размере 200 млрд рублей в 2017 и 2018 годах и 50 млрд руб. в 2019 году. 50 млрд рублей из указанной суммы будут зарезервированы для "поддержки конкретных ситуаций в конкретных регионах, которые могут возникнуть в ходе исполнения бюджета". Кредиты регионам будут предоставляться сроком на 5 лет.