"Мегафон": уточнения к "пакету Яровой" не сильно снизят затраты по его исполнению

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уточнения к антитеррористическому пакету законов (так называемому "пакету Яровой") не сильно снизят затраты операторов связи по его исполнению. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".

"Согласно предложенному проекту и исходя из пропускной способности сети, например, в 150-200 Гбит/с, необходимо будет хранить с 2018 года 150-200 Пбайт, а с 2019 года 300-400 Пбайт. Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение "закона Яровой". Сами затраты будут выше годовой выручки компании", - заявили в "Мегафоне", комментируя разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, уточняющий требования "пакета Яровой" к операторам связи.

"Проекты актов в развитие закона по-прежнему готовятся без обсуждения с отраслью", - подчеркнули в "Мегафоне". Аналогичный проект постановления был подготовлен ведомством и для интернет-компаний.

Другие операторы "большой тройки" - МТС и "Вымпелком" - не стали сейчас комментировать уточнения к "пакету Яровой". В крупных интернет-компаниях - Mail.ru Group и "Яндекс" - также не предоставили комментариев по данному вопросу.

Когда требования "пакета Яровой" стали известны, мобильные операторы сразу заявили о возможном увеличении цен на услуги связи в 2-3 раза после вступления закона в силу. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров неоднократно отмечал, что при необходимости к "пакету Яровой" будут подготовлены поправки. Нужны ли эти поправки, и в какой форме - станет понятно лишь после уточнения требований закона, пояснял он.

Уточнения для "пакета Яровой"

Как сообщалось 23 декабря, Минкомсвязь РФ разработала проект постановления правительства, уточняющий требования антитеррористического пакета законов к операторам связи. Документ утверждает "Правила хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи", которые вступают в силу с 1 июля 2018 г.

Согласно проекту постановления, "оператор связи, оказывающий услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи обеспечивает хранение голосовой информации, текстовых и иных видов сообщений в течение срока, не превышающего шести месяцев" на территории РФ. В то же время, "оператор связи, оказывающий иные услуги связи", должен будет хранить содержание сообщений в хранилище объемом "1 Пбайт на каждый Гбит/с емкости (пропускной способности) введенного в эксплуатацию узла связи". Предполагается, что с 1 января 2019 г. объем хранилища будет увеличен до 2 Пбайт на каждый Гбит/с емкости.

Согласно правилам, оператор обязан будет хранить содержание сообщений "на принадлежащем ему оборудовании или оборудовании другого оператора связи по договору аренды ресурса этого оборудования и по согласованию порядка хранения с уполномоченным подразделением органа федеральной службы безопасности, осуществляющим взаимодействие с оператором связи". Требования к оборудованию будут установлены Минкомсвязью по согласованию с ФСБ.

Минкомсвязи также разработало аналогичный законопроект, уточняющий требования "пакета Яровой" о порядке, сроках и объеме хранения операторами связи содержания сообщений пользователей. Для них документ предусматривает обязанность хранить "содержание электронных сообщений в хранилище, обеспечивая его обновление в объеме, достаточном для его хранения в течение шести месяцев". Предполагается, что интернет-компании должны будут хранить на серверах в России информацию, передаваемую с помощью сетевых ресурсов, используемых на территории РФ. Кроме того, хранить нужно будет содержание сообщений пользователей, которые находятся на территории России или указали при регистрации данные российского паспорта или российский номер телефона.

Остальные требования аналогичны законопроекту для операторов связи.

"Пакет Яровой"

Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в срок до трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Помимо операторов связи определенную информацию будут обязаны хранить и интернет-компании. В частности, в течение срока до года компании должны будут хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях. Кроме того, при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 млн руб.

Необходимость детализации

Президент России Владимир Путин, подписав 7 июля "пакет Яровой", также поручил правительству с участием ФСБ до 1 ноября 2016 г. подготовить проекты необходимых нормативных правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков, связанных с применением положений этого пакета законов.

Глава государства просил обратить особое внимание на "уточнение этапов применения норм, требующих существенных финансовых ресурсов и модернизации технических средств хозяйствующих субъектов, попадающих под действие закона, с учетом необходимости использования отечественного оборудования". Кроме того, нужно было уточнить полномочия правительства и федеральных органов исполнительной власти в связи с применением положений "пакета Яровой", а также проработать вопрос применения норм закона об ответственности за использование на сетях связи и при передаче сообщений в интернете несертифицированных средств шифрования.

Помимо этого, президент поручил уделить внимание разработке и ведению реестра организаторов распространения информации в интернете, которые по запросу уполномоченных ведомств должны предоставлять информацию для декодирования сообщений.

До 1 ноября также нужно было определиться, каким образом будет применяться пункт о прекращении оказания услуг связи тем пользователям, фактические персональные данные которых не соответствуют информации, указанной в абонентских договорах.

Однако до 1 ноября не было опубликовано документов на данную тему. В Кремле тогда заявляли, что правительство работает над подготовкой необходимых правовых актов для реализации законов из антитеррористического "пакета Яровой", однако сделать нужно многое, и процесс пока не завершен.