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СМИ: банки смогут узнавать у операторов, менял ли клиент SIM-карту

Экономика и бизнес
26 декабря, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Отмечается, что это позволит предотвращать случаи мошенничества
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Схема, предусматривающая предоставление мобильными операторами кредитным организациям данных о том, менял ли тот или иной клиент SIM-карту одобрена на закрытой встрече с участием представителей ЦБ, Минкомсвязи и банков. Об этом в понедельник информирует газета "Известия" со ссылкой на официальных представителей ЦБ.

Собеседники сообщили изданию, что это позволит предотвращать случаи мошенничества, когда злоумышленники с помощью вредоносных программ узнают логины и пароли в интернет-банке, а затем по поддельным номерам и доверенностям получают в салонах связи копии SIM-карт для доступа к счетам клиентов.

"Этому виду мошенничества возможно противостоять путем обмена информацией, не содержащей персональных данных, между оператором связи и кредитной организацией информацией, - пояснили газете в ЦБ. - Участники обсуждения рассмотрели вариант обмена информацией о замене SIM-карты, при котором банк запрашивает у оператора, менял ли он карту клиенту или нет. Для Центробанка является важным моментом возможность равного доступа к информации всех участников финансовой сферы, которые могут столкнуться с таким видом мошенничества". Отмечается, что схема взаимодействия может стать альтернативой единой базе сотовых номеров россиян.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" также сообщили, что стороны договорились о разработке правовой базы для этой системы и отметили необходимость соответствующих технических доработок со стороны операторов связи.

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