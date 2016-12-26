Источник: Росатом может подписать контракт с египетской стороной по АЭС 29 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росатом может подписать контракт с египетской стороной по строительству атомной электростанции в четверг, 29 декабря, сообщил журналистам источник в госкорпорации.

"Готовятся к четвергу (в Росатоме - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках подписания контракта.

В министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии АРЕ неоднократно заявляли о том, что контракт по АЭС должен быть подписан до конца текущего года, однако неделю назад в министерстве усомнились, что успеют подписать контракт в этом году "ввиду нехватки времени".

19 ноября 2015 года в Каире было подписано российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в стране атомной электростанции "Дабаа" в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении АРЕ государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС.

Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту начнутся в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). На этапе строительства планируется задействовать более 20 тысяч человек, а после введения станции в эксплуатацию на постоянной основе она будет обеспечивать порядка четырех тысяч рабочих мест.