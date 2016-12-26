ЦБ уточнил оценку отрицательного капитала Росинтербанка - 79,5 млрд руб.

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского Росинтербанка, по уточненным данным Банка России, составил 79,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Ранее "дыра" в капитале кредитной организации оценивалась в 80,3 млрд рублей.
"Стоимость активов Росинтербанка не превышает 3,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 83,4 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами в сумме 56,9 млрд рублей", - отмечает ЦБ.
Банк России 19 сентября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росинтербанка в связи с утратой капитала. В ноябре банк признан банкротом. Согласно отчетности, на 1 сентября 2016 года по величине активов Росинтербанк занимал 68-е место в банковской системе РФ.