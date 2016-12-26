Японские компании готовы инвестировать $11 млрд в создание энергомоста РФ - Япония

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Японские компании готовы вложить $11 млрд в создание энергомоста Россия - Япония.

Об этом сообщил журналистам в Калининграде генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин.

"Японские компании вышли к нам на Петербургском форуме в этом году с предложением: давайте построим энергомост Россия - Япония", - сказал Бударгин, отметив, что вопрос его создания обсуждается уже не один десяток лет, но ранее с инициативой выступала российская сторона. Теперь, по его словам, инициатива исходит от японских компаний - "они готовы $11 млрд проинвестировать (в реализацию этого проекта)", добавил глава "Россетей".

Бударгин отметил, что на пути реализации этого проекта пока есть определенные сложности, поскольку идея неоднозначно воспринимается в самой Японии - "там существует еще закон о запрете импорта электроэнергии", есть также определенное политическое влияние, но скорее не связанное с российско-японскими отношениями. "На уровне людей, населения, мне кажется, очень сильное понимание есть, поэтому и бизнес начинает к этому вопросу по-другому относиться", - отметил он.

Глава "Россетей" сообщил, что РФ располагает рядом мощностей для реализации проекта энергомоста, но главное, в стране для этого есть необходимое сырье. Япония, по его словам, практически не имеет собственного энергетического сырья, под вопросом безопасность строительства новых атомных электростанций, с учетом особенностей региона и аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. Этим, по его словам, объясняется заинтересованность японских компаний в сотрудничестве с российской стороной.

Бударгин добавил, что "Россети" подписали с энергетиками Японии, Южной Кореи, Китая и Монголии соглашение "о создании рынка электроэнергии Азиатско-Тихоокеанского региона" с тем, чтобы интегрировать энергосистемы этих стран, сейчас эти вопросы обсуждаются на межправительственном уровне.

Интеграция энергосистем, по мнению главы "Россетей", имеет большое будущее. Она, в частности, решает вопрос использования резервов генерации, которым располагают государства. В России он составляет до 30%, за который платится "реальным тарифом", интеграция энергосистем для РФ, соответственно, как минимум снижает тариф на электроэнергию на 30%.