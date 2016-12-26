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Индексы ММВБ и РТС выросли по итогам дня в отсутствие торгов нефтью

Экономика и бизнес
26 декабря, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Торги нефтью на международных площадках не проходят по случаю выходного после празднования католического Рождества 25 декабря
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам  торгов на Московской бирже поднялся на 0,22% - до 2177,86 пункта, РТС - на 0,6%, до 1124,65 пункта.

"Во вторник российский фондовый индекс может умеренно повышаться внутри дня, но импульс к росту будет сходить на нет после возвращения иностранных трейдеров. Мы ожидаем, что по итогам торгов во вторник Brent подешевеет до $54,6 за баррель, индекс ММВБ упадет до 2175 пунктов, и индекс РТС упадет до 1114 пунктов", - считает директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

Торги нефтью на международных площадках не проходят по случаю выходного после празднования католического Рождества 25 декабря. Кроме того, торговые площадки США и Европы  также закрыты. В связи с этим в ближайшие дни ожидается снижение активности и на российском рынке ценных бумаг.

"Сегодня все биржи в США закрыты по случаю рождественского выходного, перенесенного с воскресенья. Активность последней недели уходящего года, вероятно, будет пониженная, тем более, что важных событий, важных публикаций макроэкономических показателей в штатах в оставшиеся дни декабря не ожидается", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Альберт Короев.

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