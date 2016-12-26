Иран возобновил экспорт ковров ручной работы в США

ТЕГЕРАН, 26 декабря. /ТАСС/. В Иране объявлено о возобновлении экспорта ковров ручной работы в США после нескольких лет западных торговых санкций против Исламской Республики. Как сообщило агентство Мехр со ссылкой на заявление главы Национального центра ковроткачества ИРИ Хамида Карегара, "поставки ковров в Соединенные Штаты за восемь месяцев текущего иранского года (начался 20 марта 2016 года) достигли в стоимостном выражении $50 млн с нуля в предыдущем году".

Карегар отметил, что иранские ковры пять лет не были представлены на американском рынке, в результате чего их нишу заняли аналогичные изделия индийской выработки. До введения санкций США были ведущим рынком сбыта для иранских ковров, их там ежегодно продавалось на $82 млн, что составляло 16,5 % общемировой реализации. За пять лет санкций стремительно выросли продажи в Китай: экспорт туда увеличился с $8 тыс. до $8 млн в год.

Санкции, введенные из-за ядерной программы Тегерана, нанесли серьезный урон экспорту знаменитых иранских ковров ручной выделки. Однако теперь ИРИ постепенно наращивает их поставки за рубеж и, по словам Карегара, сохраняет мировое лидерство в производстве ковров. Они экспортируются более чем в 100 стран мира. По данным Карегара, ныне ковроткачеством занимаются более миллиона иранцев, они выделывают примерно пять миллионов квадратных метров уникальных изделий в год.

Персидские ковры являются не только самыми лучшими в мире, но и самыми дорогими. Причем шелковые ценятся гораздо выше шерстяных. В Иране применяют только натуральные материалы и красители, что служит гарантией долгого срока службы. Иранские ковры неповторимы: практически невозможно найти два одинаковых, если только не было специального заказа.

На создание одного ковра у мастериц высочайшего класса уходит от шести месяцев до нескольких лет. Время работы над одним изделием напрямую зависит от его размера, сложности орнамента, количества цветов и оттенков. Ковры бывают в форме круга, овала, прямоугольника. Иногда поступают заказы на ковровые дорожки разной ширины и длины. Цветовая палитра огромна, но есть и цвета, которые предпочтительнее других - оттенки топленого молока или слоновой кости. Каждый регион имеет свои неповторимые узоры, по которым безошибочно можно узнать происхождение ковра.

За качество ковров в Иране отвечает государство. В стране осуществляется жесткий контроль за происхождением "сырья". Рассказывают, что после изобретения анилинового красителя персидский шах строго запретил его применение в производстве ковров, а нарушителям отрубали правую руку. Сейчас эти крайности ушли в прошлое, но, по заведенной традиции, иранские производители относятся к своему ремеслу со всей ответственностью. Персидский ковер, не без основания считают они, имеет не только коммерческую ценность, это еще и визитная карточка сегодняшнего Ирана - наследника традиций древней Персии.

Понятие "ковер" неразрывно связано с Ираном и иранской культурой. Без ковра просто невозможно представить жизнь любого иранца с любым достатком. Придя в гости в иранскую семью, можно быть уверенным в том, что Вас усадят на самые дорогие и ценные ковры в доме.