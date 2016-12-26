Дворкович: иностранные инвесторы навряд ли смогут участвовать в приватизации "Ростелекома"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Иностранные инвесторы навряд ли смогут участвовать в приватизации "Ростелекома". Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".

"Ростелеком" выполняет функции, связанные в том числе с обеспечением безопасности государства в информационной сфере. Очень трудно отделить эту тему от технологической системы всей компании. Если речь пойдет об иностранном инвесторе, то не уверен, что мы готовы пойти на это", - сказал он, комментируя возможности приватизации госкомпаний. "Такие функции доверить иностранцам не можем", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, приватизацию каждой компании надо рассматривать отдельно. "У любой компании из чувствительных секторов есть свои тонкости, поэтому в этих сферах надо находить решения, не связанные с иностранными инвесторами", - отметил он.

Дворкович выразил надежду, что в будущем инвесторами для госкомпаний станут все граждане РФ. "Надеюсь, в будущем таким источником станут пенсионные деньги, и фактически все наши граждане станут акционерами такого рода компаний через пенсионные фонды, чье присутствие будет постепенно расширяться", - отметил он.

Поддержка автопрома

Дворкович также заявил, что программа поддержки автопрома на 2017 год должна привести как минимум к стабилизации, а может и к небольшому росту производства машин в РФ.

"Мы сформировали новый план на 2017 год, который, по нашим расчетам, должен привести как минимум к стабилизации, а может - даже к небольшому росту производства автомобилей. Останутся те меры, которые были в этом году: программа утилизации, поддержка лизинга автомобилей и субсидирование покупок в кредит", - сказал он.

При этом Дворкович подчеркнул, что объемы финансирования программы будут меньше, чем в 2016 году.

"Будут новые направления, которые предложил Минпромторг, их будут тестировать в первые месяцы 2017 г., и, если они окажутся успешными, на них будут направлены дополнительные деньги. Это программа "первый автомобиль для семей", это автомобили для многодетных семей, для социальных работников (учителей, врачей, работников на селе), это специальные программы для фермеров, для покупателей легкого коммерческого транспорта, т. е. разнообразное меню, которое позволит учитывать интересы людей с разными профессиональными устремлениями и разной семейной ситуацией", - пояснил вице-премьер.

По его словам, часть программ останутся целевыми, другая часть поддержит людей, у которых не хватает денег, чтобы купить автомобиль.

Дворкович пояснил, что средства на новую программу и другие антикризисные меры уже частично в бюджете найдены.

"Часть денег в бюджете нашли. Другую часть по итогам года постараемся найти в остатках бюджетных средств... Минфин говорит, что будет от 30 млрд до 50 млрд руб. Но мы видим уже в декабре, что будет больше этой суммы - ближе к 100 млрд руб. Это поможет реализовать антикризисные меры в промышленности, и на сельское хозяйство, надеюсь, останется", - отметил он.

Налог на нефтянку

Доходы от новой системы налогов в нефтяной отрасли в пятилетней перспективе суммарно выше прежнего прогноза, но нужно решить проблему первых двух лет, заявил Дворкович.

"Если в пятилетней перспективе, то суммарно доходы даже выше, чем ранее прогнозировалось, - за счет ввода новых и продолжения эксплуатации старых месторождений с более тяжелыми условиями добычи. Но в трехлетке плюс третьего года еще не покрывает минусов в первых двух. Это мы и обсуждаем с Минфином и компаниями: как настроить систему без избыточных рисков падения доходов, и мы бы точно знали - пусть через два года, но налоговые поступления восстановятся и в итоге получим плюс", - сказал он.

При этом Дворкович отметил, что налоговый маневр может быть не завершен.

"Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне. Изначально у нас не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины. План был снизить ее до 30%, предусмотренных на 2017 г. Именно так и записано в налоговом маневре", - сказал он.

Дворкович отметил, что вопрос того, нужно ли делать дополнительный налоговый маневр, спорный.

"Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 г. никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски. Нам важнее ввести налог на добавленный доход (НДД), чем продолжать движение по налоговому маневру", - подчеркнул он.

В принципе, не исключил вице-премьер, дальнейшее небольшое снижение ставки экспортной пошлины возможно, может быть до 25%, но не до нуля. "Но даже это движение нужно очень серьезно анализировать", - добавил он.

О ВВП РФ

По мнению Дворковича, мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в текущих условиях могла стать причиной серьезного спада в экономике РФ, поэтому правительство не пошло этим путем.

"Конечно, можно было обеспечить рост более мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой, но, возможно, за этим бы последовал серьезный спад. Да, мы приняли решение действовать жестко в этом году. Это привело к более низким показателям, но это создало базу для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе", - отметил Дворкович.

Вице-премьер также отметил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать за счет сдерживания инфляции.

"ЦБ был исключительно настойчив при проведении этой линии, поскольку при низкой инфляции намного легче заниматься наращиванием доходов и производства. Низкая инфляция позволит шаг за шагом прийти к нормальным процентным ставкам и отказаться от постоянной и избыточной индексации цен, зарплат, а значит, держать затраты в экономике на приемлемом уровне. Это удалось сделать: инфляция в этом году будет ниже 6%, уже неплохо",- отметил он.