Наблюдательный совет Свободного порта на Камчатке одобрил восемь новых проектов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Наблюдательный совет Свободного порта Камчатского края, которым руководит глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, одобрил восемь новых инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций составит 1,7 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщила его пресс-служба.

"Члены наблюдательного совета одобрили 8 проектов с общей суммой инвестиций более 1,7 млрд рублей. Реализация данных проектов позволит создать порядка 150 новых рабочих мест. Заявки от предпринимателей продолжают поступать. Появляются новые инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие региона. Мы со своей стороны готовы оказать представителям делового сообщества всю возможную помощь в реализации проектов", - сказал Владимир Илюхин.

Один из самых крупных проектов, который получил одобрение, это создание порт-хаба по комплексному обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов в Авачинской бухте. Его стоимость около 700 млн рублей. На Камчатке режим Свободного порта действует сейчас только в Петропавловске-Камчатском. Рассматривается возможность распространения данного механизма на территорию Елизовского района. Ранее наблюдательным советом были одобрены два проекта: по строительству гостиницы на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском с заявленным объемом инвестиций в 650 млн рублей и по созданию этнографической деревни в центре столицы Камчатки с инвестициями в 260 млн рублей. Сдать в эксплуатацию объекты планируется к 2018 году.

Федеральный закон о свободном порте Владивостока вступил в силу в октябре 2015 года. С этого года режим порто-франко распространен в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы. Так, в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5 %, в течение последующих пяти лет не более 12 %.

Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и имеют другие льготы.