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Итальянская компания вложит €5 млн в строительство завода в Тульской области

Экономика и бизнес
27 декабря, 9:01 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 27, декабря. /ТАСС
Компания Poligof занимается производством продукции в области гигиены и пленочного покрытия
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ТУЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Итальянские инвесторы вложат €5 млн в строительство завода по выпуску гигиенических товаров и пленочного покрытия в Богородицком районе Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона.

"Итальянская компания Poligof занимается производством продукции в области гигиены и пленочного покрытия. Стройка уже идет, и в апреле 2017 года компания планирует начать работу. Инвестиции в новое производство составят более €5 млн", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что строительство нового завода предполагает создание более 50 рабочих мест, уже начат подбор персонала для будущего производства. Богородицкий район Тульской области имеет стратегически выгодное расположение для потенциальных инвесторов, поскольку находится недалеко от Москвы. Автосообщение со столицей доступно по трассе М-4 "Дон".

Ранее ТАСС сообщал, что общие объемы инвестиций в экономику Тульской области в 2016 году превысили 100,7 млрд рублей. Из них около 12 млрд рублей привлечено на строительство предприятий как пищевой промышленности, так и нефтепереработки в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая". В индустриальном парке "Узловая" китайский концерн Great Wall возводит завод по производству автомобилей с объемом инвестиций более 500 млн долларов США.

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