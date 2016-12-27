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На НПЗ Statoil вдвое сократилось производство бензина из-за ноябрьской утечки

Экономика и бизнес
27 декабря, 11:56 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Издание Dagens Naeringsliv сообщило, что компания до сих пор официально не уведомила рынок о частичной остановке работы предприятия
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ОСЛО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Производство бензина и дизельного топлива на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе норвежского концерна Statoil Mongstad сократилось на 50% из-за произошедшей в ноябре утечки продуктов нефтеочистки. Как сообщает деловое издание Dagens Naeringsliv, поврежденную трубу, находящуюся на высоте 50 метров, до сих пор не удалось заменить из-за сильных ветров, которые отмечаются на западном побережье страны в последние недели.

Издание отмечает, что компания до сих пор официально не уведомила рынок о ЧП и частичной остановке работы НПЗ. Представительница Statoil Элин Исаксен подтвердила журналистам Dagens Naeringsliv, что одна из нефтеперерабатывающих установок в старой части НПЗ действительно не работает.

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Она отметила, что сложившаяся ситуация "затрагивает значительную часть производства" и "означает существенные финансовые убытки" для компании, однако отказалась вдаваться в детали.

25 октября на НПЗ произошло еще одно ЧП - была объявлена эвакуация из-за утечки водорода, однако взрыва газа удалось избежать. В настоящий момент ведется расследование причин инцидента, который в Statoil признают серьезным.

Руководитель местного профсоюзного отделения Ян-Эйрик Фесте заявил Dagens Naeringsliv, что Mongstad, который стал приносить компании немалый доход после падения цен на углеводороды (344 млн крон прибыли до налогов в 2015), в настоящий момент эксплуатируется слишком активно, а вопросам безопасности уделяется недостаточно внимания.

Пиковая мощность переработки на НПЗ Mongstad, который начал работу в 1975 году и неоднократно модернизировался, составляет 12 млн тонн сырой нефти в год. В 2010 году на базе НПЗ была создана газовая ТЭЦ, обеспечивающая энергией сам завод, а также морское месторождение газа "Тролль". НПЗ перерабатывает нефть, добываемую не только Statoil, но и другими нефтегазовыми компаниями, работающими на шельфе скандинавского королевства.

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