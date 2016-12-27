Зампреды ЦБ РФ Чистюхин и Скоробогатова перешли в прямое подчинение Набиуллиной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заместители председателя Банка России Владимир Чистюхин и Ольга Скоробогатова будут подчиняться напрямую председателю регулятора Эльвире Набиуллиной, следует из материалов ЦБ РФ.

"Изменение структуры управления связано с реорганизацией бизнес-процессов, происходящих в Банке России в настоящее время. Прямое подчинение заместителей председателя руководителю Банка России позволит оптимизировать систему управления и повысить оперативность решения вопросов по сферам их компетенции. Совершенствование системы надзора за кредитными организациями требует более сложной структуры управления", - прокомментировали в ЦБ РФ структурные изменения внутри регулятора.

Ранее деятельность Владимира Чистюхина координировалась первым зампредом Сергей Швецовым, деятельность Скоробогатовой координировал первый зампред Георгий Лунтовский.

ЦБ РФ продолжает осуществлять изменения в своей структуре. Так 3 октября стало известно о том, что первый зампред Алексей Симановский переходит на должность советника председателя Банка России, зампред Банка России Михаил Сухов, курировавший в ЦБ банковский надзор, покидает свой пост, а первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин назначен куратором вопросов банковского регулирования и надзора, координировать и контролировать деятельность службы анализа рисков и возглавит комитет банковского надзора. Кроме того, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина с 17 октября непосредственно курирует вопросы денежно-кредитной политики.