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Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать ЗТР

Экономика и бизнес
27 декабря, 16:50 дата обновления: 27 декабря, 17:26 UTC+3
По словам премьера, в числе таких регионов шесть республик Северного Кавказа
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ГОРКИ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать зоны территориального развития (ЗТР) с господдержкой.

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"Хочу вас проинформировать, что подписал постановление, которое разрешает 20 регионам страны создавать у себя зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку, стимулировать региональную экономику. В числе таких регионов и шесть республик Северного Кавказа", - сказал он на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Медведев выразил надежду, что этот документ "будет использован" (регионами).

О долгах за энергоресурсы на Северном Кавказе

Дмитрий Медведев также сообщил, что долги за газ на Северном Кавказе выросли за год на 10% до более 70 млрд рублей, за электроэнергию - до 25 млрд рублей на оптовом и до 21 млрд рублей на розничном рынке.

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По его словам, ситуация в топливно-энергетическом комплексе в регионе остается сложной. "(Объем долгов), если говорить о газе, вырос за текущий год на 6,6 млрд рублей, это приблизительно 10%. С учетом долгов предыдущих лет общая задолженность по состоянию на 1 ноября текущего года - более 70 млрд рублей", - сказал Медведев, отметив, что это более половины от объема всех долгов за потребленный газ по России.

"В электроэнергетике долги (на Северном Кавказе) также продолжают расти... С начала года общая задолженность увеличилась на четверть, составила почти 25 млрд рублей, это 41% от общероссийской задолженности на оптовом рынке. На розничном рынке уровень текущих расчетов составляет около 90%, общая задолженность около 21 млрд рублей", - подчеркнул премьер-министр РФ.

По словам Медведева, ситуация осложняется тем, что в ряде регионов СКФО "тарифы на электроэнергию пока остаются необоснованно заниженными и не обеспечивают экономическую эффективность работы энергокомпаний".

Среди причин роста долгов глава кабмина назвал низкую платежную дисциплину. "Исправлять ситуацию должны энергетические компании вместе с региональными властями и муниципалитетами", - продолжил премьер, подчеркнув, что методы этой работы известны и довольно активно применяются по всей стране, "включая создание единых расчетных центров".

Медведев отметил, что несмотря на негативные тенденции, в этой сфере на Северном Кавказе есть и положительные подвижки. "В текущем году региональные и местные бюджетные организации практически не допустили роста задолженности ни по электроэнергии, ни по газу. Не нарастили долги за газ и теплоснабжающие организации округа", - перечислил глава правительства.

О незаконных "врезках"

Премьер также потребовал доводить до суда дела о незаконных "врезках" и подключениях к газовым и электросетям в регионе.

"Важной проблемой также остается плохой учет поставленных энергоресурсов. Мы знаем, что на Кавказе сети изношены, уровень потерь при транспортировке высокий. Сети, конечно, нужно модернизировать, и это - задача компаний. Устанавливать счетчики, как это делается по всей стране. Энергетические компании такую работу ведут, но ее надо ускорить. Во-вторых, в потери нередко списывается то, что было украдено в результате самовольных подключений и "врезок". Причем, чаще всего те, кто этим воровством занимается, отделываются административными штрафами. Правоохранительные органы должны работать так же, как и работали по этому направлению,  - выявляя правонарушения и преступления, оперативно реагировать на сигналы энергокомпаний. Но, самое главное, чтобы такие дела доходили до суда", - сказал Медведев. 

Премьер также отметил, что в отрасли действуют различные схемы ухода от выплаты долгов, "в частности, через целенаправленное банкротство организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний". "Здесь понятно, что ненадлежащим образом работают и сами компании, и региональные власти. Нужно в этом строго разобраться", - отметил премьер-министр.

Все названные факторы, по его словам, ухудшают криминогенную обстановку в регионе, это мешает росту экономики и благосостояния людей, живущих на Кавказе, а также снижает инвестиционную привлекательность.

В работе комиссии, добавил Медведев, следует опираться на проектный подход. Премьер-министр отметил, что все решения должны иметь четкие индикаторы и сроки исполнения, а за их исполнение, за их соблюдение должны отвечать конкретные люди.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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